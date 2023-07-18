Захарова посоветовала Украине восстановить разрушенный ими же аммиакопровод, прежде чем клянчить деньги у Запада

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о восстановлении Каховской ГЭС, передает корреспондент Накануне.RU.

Шмыгаль заявил, что Украина разработала план восстановления ГЭС и сейчас ей нужны деньги на проектирование инженерных конструкций и подготовку базы. Само строительство министр пообещал после того, как Украина "получит контроль над этой территорией".

Захарова посоветовала сперва восстановить амиакопровод.

"Сначала им нужно восстановить уничтоженный самими же аммиакопровод и не на выклянченные у мирового сообщества, а на свои. А потом уже продолжат обирать кредиторов на очередные фантазии. Попрошайничество и жульничество - вот это финансово-экономический базис киевского режима", - прокомментировала она в своем telegram-канале.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел 6 июня. Москва и Киев обменялись обвинениями в умышленном подрыве станции, между тем, ряд экспертов и СМИ высказывали предположение о том, что плотина могла обрушиться из-за прежних ударов, а не из-за какого-то события непосредственно 6 июня.

Прорыв плотины привел к полному затоплению Новой Каховки и еще ряда населенных пунктов ниже по течению Днепра, в том числе пригородов Херсона. В то же время уровень воды в Каховском водохранилище критически упал. Из водохранилища питаются водой несколько крупных городов, также из него поступала вода в Северо-Крымский канал.