В 2024 году заседание международного дискуссионного клуба «Диалог» пройдет в Суздале

18 июля заместитель председателя Законодательного Собрания, директор владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин вручил благодарность губернатору Александру Авдееву «За поддержку международного дискуссионного клуба «Диалог» и развитие международного сотрудничества». Вячеслав Юрьевич является его инициатором и руководителем.

Напомним, 14 июля во Владимире состоялось первое заседание клуба «Диалог». В его работе приняли участие руководители и представители крупнейших вузов Китая, Таджикистана, Киргизии, а также известные учёные, общественные деятели и эксперты. Тема заседания была посвящена глобальным вызовам и проблемам повышения качества жизни населения.

Глава региона отметил большое значение данного проекта. Народная дипломатия всегда способствовала развитию сотрудничества и гуманитарных связей между странами, а складывающаяся ситуация на международной арене способствует активизации такой деятельности. Александр Авдеев и Вячеслав Картухин договорились расширять круг участников клуба «Диалог». Его следующее заседание планируется провести в следующем году в Суздале – в рамках празднования 1000-летия города.