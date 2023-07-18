18 Июля 2023
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Политика Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

В 2024 году заседание международного дискуссионного клуба «Диалог» пройдет в Суздале

18 июля заместитель председателя Законодательного Собрания, директор владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин вручил благодарность губернатору Александру Авдееву «За поддержку международного дискуссионного клуба «Диалог» и развитие международного сотрудничества». Вячеслав Юрьевич является его инициатором и руководителем.

александр авдеев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Напомним, 14 июля во Владимире состоялось первое заседание клуба «Диалог». В его работе приняли участие руководители и представители крупнейших вузов Китая, Таджикистана, Киргизии, а также известные учёные, общественные деятели и эксперты. Тема заседания была посвящена глобальным вызовам и проблемам повышения качества жизни населения.

благодарность(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Глава региона отметил большое значение данного проекта. Народная дипломатия всегда способствовала развитию сотрудничества и гуманитарных связей между странами, а складывающаяся ситуация на международной арене  способствует активизации такой деятельности. Александр Авдеев и Вячеслав Картухин договорились расширять круг участников клуба «Диалог». Его следующее заседание планируется провести в следующем году в Суздале – в рамках празднования 1000-летия города.

Теги: александр авдеев, дискуссионный клуб диалог, 1000-летие суздаля


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