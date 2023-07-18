Александр Авдеев: Переходим к системной работе в части патриотического воспитания

18 июля губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл очередное заседание координационного совета по патриотическому воспитанию населения региона. В центре обсуждения были вопросы формирования новой концепции региональной системы патриотического воспитания, сообщает пресс-служба правительства региона.

Владимирская область – в числе четырёх регионов, участников пилотного проекта Министерства обороны РФ по созданию «Единого центра по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодёжи с использованием фондов ДОСААФ России». В регионе его функции выполняет региональный центр «Авангард», в задачи которого входит проведение сборов для школьников и студентов и военно-тактических игр, переподготовка и повышение квалификации организаторов патриотической работы на местах.

Директор «Авангарда» Александр Сильчев рассказал, что одно из самых важных направлений касается реализации профильных образовательных программ для старшеклассников в формате круглосуточных сборов. Необходимая для этого база и оборудование у центра «Авангард» есть. До конца года 5-дневными учебными сборами по основам военной службы планируется охватить 4 тысячи участников. Также успешно проводятся профильные военно-патриотические смены, встречи молодёжи с участниками СВО и членами поисковых отрядов.

Губернатор акцентировал внимание участников на необходимости систематизации работы по патриотическому воспитанию.

«Мы в процессе перестраивания всей системы, которая была налажена в советское время. Годами инфраструктура разрушалась, кадровый потенциал терялся, методические материалы не совершенствовались, зачастую они неактуальны. Необходимо выстраивать систему заново, меняя при этом подходы. Специальная военная операция заставляет по-другому посмотреть на формы подготовки и в части методических рекомендаций, и с точки зрения материально-технической и гуманитарной составляющих», – отметил Александр Авдеев.

Губернатор уверен, что ветераны боевых действий, в том числе СВО, должны составить костяк работы по патриотическому воспитанию в регионе.

Сейчас в регионе прорабатывается вопрос создания дополнительного тома Книги Памяти Владимирской области. Существующий восьмитомник издан в середине 1990-х годов, с тех пор более 500 владимирцев, воинов Великой Отечественной войны, вернулись домой благодаря поисковикам. Книгу планируется выпустить к 80-летию Великой Победы в 2025 году.

На заседании совета был представлен проект «Выбор», который разработали студенты ВлГУ. Это концепция из пяти малых архитектурных форм для парка «Патриот». Возможность воплощения проекта будет проработана правительством области совместно с администрацией города Владимира.

«Переходим к системной работе в части патриотического воспитания. Работа эта многомерная. Она касается и увековечивания памяти о событиях Великой Отечественной войны, и текущей воспитательной работы с молодёжью, и практических, материальных вопросов проведения патриотических смен, профильного лагеря, создание мемориальных мест, наполненных смыслами. Эта работа не может носить эпизодический характер, она должна вестись постоянно с использованием всех ресурсов. Патриотическое воспитание должно красной нитью проходить через всю государственную политику и общественную деятельность. Россия будет жить дальше, только если мы передадим правильные ценности нашим детям и внукам», – резюмировал Александр Авдеев.