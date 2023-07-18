Образовательные учреждения Владимирской области заинтересованы в педагогических кадрах

Количество бюджетных мест на педагогические направления колледжей Владимирской области составляет 550 мест. По данным мониторинга, проведённого министерством образования и молодёжной политики региона, по состоянию на 17 июля с начала приёмной кампании количество заявлений в педагогические колледжи региона достигло 372.

В том числе - 113 заявлений, преподавание в начальных классах - 200 заявлений, специальное дошкольное образование -13 заявлений, коррекционная педагогика в начальном образовании – 46 заявлений.

Сегодня заместитель губернатора Владимир Куимов провёл совещание по вопросу подготовки педагогических кадров во Владимирской области.

"Этот год объявлен Годом педагога и наставника в целях повышения престижа профессии учителя. Наша задача – познакомить школьников с профессией, активизировать подготовку педагогических кадров. На базе 15 школ Владимирской области созданы профильные психолого-педагогические классы. Для это первая профессиональная проба, где он получит представление о педагогической профессии и сформирует отношение к учителю как к профессионалу", – отметила министр образования и молодёжной политики Владимирской области Светлана Болтунова.

На данный момент, сообщает пресс-служба правительства региона, приём документов ведётся в очной форме, через портал «Госуслуги» и по электронной почте. Заявления в колледжи на очную форму обучения принимаются до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации приём документов будет продлён до 25 ноября. Дополнительную информацию о работе приёмных комиссий можно получить на сайтах учреждений профессионального образования Владимирской области.