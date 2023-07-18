Образовательные учреждения Владимирской области заинтересованы в педагогических кадрах

18 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Образование Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Образовательные учреждения Владимирской области заинтересованы в педагогических кадрах

Количество бюджетных мест на педагогические направления колледжей Владимирской области составляет 550 мест. По данным мониторинга, проведённого министерством образования и молодёжной политики региона, по состоянию на 17 июля с начала приёмной кампании количество заявлений в педагогические колледжи региона достигло 372.

В том числе -  113 заявлений, преподавание в начальных классах - 200 заявлений, специальное дошкольное образование -13 заявлений, коррекционная педагогика в начальном образовании – 46 заявлений.

бизнес, старт-ап, колледж(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Сегодня заместитель губернатора Владимир Куимов провёл совещание по вопросу подготовки педагогических кадров во Владимирской области.

"Этот год объявлен Годом педагога и наставника в целях повышения престижа профессии учителя. Наша задача – познакомить школьников с профессией, активизировать подготовку педагогических кадров. На базе 15 школ Владимирской области созданы профильные психолого-педагогические классы. Для это первая профессиональная проба, где он получит представление о педагогической профессии и сформирует отношение к учителю как к профессионалу", – отметила министр образования и молодёжной политики Владимирской области Светлана Болтунова.

колледж, преподаватель, учебный класс(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

На данный момент, сообщает пресс-служба правительства региона, приём документов ведётся в очной форме, через портал «Госуслуги» и по электронной почте. Заявления в колледжи на очную форму обучения принимаются до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации приём документов будет продлён до 25 ноября. Дополнительную информацию о работе приёмных комиссий можно получить на сайтах учреждений профессионального образования Владимирской области.

 

Теги: педагоги, система образования, абитуриенты, колледжи


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети