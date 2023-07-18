18 Июля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Благодаря нацпроекту "Культура" в Доме-усадьбе Танеевых в Ковровском районе проведут ремонтные работы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, в 2023 году Историко-краеведческий музей Ковровского района вновь принимает участие в национальном проекте «Культура». Учреждение имеет в своей структуре филиал – Музей-усадьбу Танеевых в селе Маринино. В памятнике градостроительства и архитектуры регионального значения – «Усадебном доме Танеевых, XIX в.» – находятся музейные экспозиции, воссоздающие исторический интерьер дворянской усадьбы.

дом-усадьба Танеевых(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

В этом году в рамках нацпроекта за счёт федерального, областного и местного бюджетов в марининском доме Танеевых будут проведены работы по смене столярных заполнений оконных проёмов. 

Наличники и столярные заполнения окон были выполнены одновременно, предположительно, в конце XIX – начале XX вв и значительно обветшали. В соответствии с проектом все профили столярных заполнений будут сохранены в первоначальном виде. Они будут выполнены из качественной древесины хвойных пород и окрашены в белый цвет.

дом-усадьба танеевых(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Более 15 лет восстановление родовой усадьбы Танеевых является одним из главных направлений в работе Историко-краеведческого музея Ковровского района. По итогам электронного аукциона ремонтные работы будет проводить реставрационно-строительная компания «Покров». Подрядчики уже посетили объект, произвели необходимые замеры. На данный момент почти вся партия окон уже готова к установке. Срок окончания работ – конец октября

Теги: нацпроект, дом-усадьба танеевых, ремонтные работы,


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