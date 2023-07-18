Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил нефтеперекачивающую станцию КТК-Р "Астраханская"

Губернатор Игорь Бабушкин сегодня в ходе рабочей поездки в Енотаевский район Астраханской области лично ознакомился с условиями труда и новым оборудованием НПС «Астраханская».

Особое внимание глава региона уделил организации антитеррористической защиты объекта и охраны нефтепровода.

Генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань сообщил, что в рамках программы устранения узких мест производственная зона станции была обновлена на 90%. Были построены магистральная насосная, трансформаторная подстанция, фильтры-грязеуловители и многое другое. Здесь также смонтировали частотно-регулируемые преобразователи, которые экономят энергию и ресурсы оборудования.

На НПС «Астраханская» ведётся таможенный учёт нефти, поступающей из Казахстана. В рамках проекта расширения также был построен узел учёта, имеющий шесть линий. Его пропускная способность достигает 11,5 тысяч м3 в час.

Всего в прошлом году магистральные насосы НПС «Астраханская» перекачали 52 млн тонн нефти. За первую половину 2023 года – около 30 млн тонн.