В российском парламенте потекла крыша

Во вторник днем из-за сильного дождя в Совете Федерации протекла крыша. На совещании, посвященном истории верхней палаты парламента, прямо на стол президиума начала капать вода. Сенаторы сначала подставили пластиковый стакан, потом его заменили ведром, а остатки воды вытерли салфетками, передает РИА Новости.

В Госдуме же затопило курилку, а на последнем этаже здания видны подтеки и с лестничного пролета капает вода.

Во время проливного дождя в столице 18 июля выпало более четверти месячной нормы осадков всего за час. Были затоплены многие улицы, аварийно остановилось самое большое в Европе колесо обозрения.