В Челябинской области экс-замглавы города освободили от наказания по делу о превышении полномочий

В Челябинской области бывшего заместителя главы Миасса Василия Сороку признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к 1 году лишения свободы условно. От наказания его освободили за истечением срока давности.

По версии следствия, обвиняемый в 2016 году обеспечил беспрепятственное согласование и в последующем незаконную продажу коммерческой организации без проведения торгов двух земельных участков, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного значения, по выкупной цене в размере 20% от их кадастровой стоимости.

Земельные участки были проданы по заниженной цене горнолыжному комплексу. Ущерб составил не менее 19,3 млн рублей.