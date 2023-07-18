18 Июля 2023
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Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

Прокуратура организовала проверку после заболевания детей в детском саду "Аистенок"

В историю с заболеванием детей в частном детском саду Екатеринбурга "Аистенок" вмешалась прокуратура. Специалисты организовали проверку после новости о госпитализации троих воспитанников с подозрением на менингит.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, прокуратура проконтролирует проведение санитарно-эпидемиологического расследования и даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей со стороны руководства частного детсада.

Напомним, что троих воспитанников госпитализировали с подозрением на менингит. Сейчас их состояние оценивается как "средней тяжести". На данный момент проводится эпидемиологическое расследование. Организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя. За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, а в помещениях детсада проведена заключительная дезинфекция.

Теги: Аистенок, детсад, менингит, проверка


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