К 300-летию Екатеринбурга в городе обновят навигацию для туристов

Сеть туристической навигации Екатеринбурга будет модернизирована и обновлена к 300-летию города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам и.о. директора МКУ "Столица Урала" Татьяны Белик, в этом году сеть будет существенно расширена. Так, в границах туристического центра Екатеринбурга будут установлены 16 новых стел с картами и 68 табличек рядом с историческими зданиями, рассказывающих об объектах культурного наследия города.

"Также будет произведена замена навигационных столбов, срок эксплуатации которых подходит к концу, на новые конструкции. Они содержат стрелки-указатели направлений и хорошо помогают ориентироваться в городе как жителям, так и гостям. В целом навигация не только способствует комфорту горожан и туристов, но и визуально формирует стилистически единую среду", - отметила Татьяна Белик.

Кроме этого, в мэрии обещают установить информационные интерактивные стелы, содержащие карты, обзоры экскурсий и достопримечательностей, а также другие онлайн-сервисы для туристов.

Пешеходная туристическая навигация в стилистике дизайн-кода города устанавливается в Екатеринбурге с 2017 года. Сеть получила развитие в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года и постоянно модернизируется.