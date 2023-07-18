В России окончена фортификация линий размещения войск

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об окончании формирования фортификации линий размещения российских войск

"Еще одно важное направление внимания совета – фортификация линий размещения войск. На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

Премьер-министр уточнил, что власти поддерживают людей, жилые помещения которых утрачены либо повреждены в результате обстрелов.

"Мы также занимаемся восстановлением объектов инфраструктуры, в том числе социальных и транспортных", - цитирует Мишустина портал Правительства России.