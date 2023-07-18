Экс-министра культуры Крыма приговорили к 10 годам колонии за взятку в 25 миллионов

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил экс-министра культуры Крыма Арину (Веру) Новосельскую к десяти годам колонии общего режима за получение взятки в размере 25 млн руб. при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Также Новосельской назначен штраф в 128 млн руб. Суд лишил бывшую чиновницу звания заслуженного работника культуры России и запретил занимать должности в органах власти и в сфере образования на 15 ближайших лет.

Обвинению на процессе удалось доказать, что Новосельская получила взятку в 2018 году за общее покровительство строительной компании-подрядчику. 47-летняя Новосельская (уроженка Свердловской области) возглавляла республиканское министерство культуры с 2014 по 2021 годы. В 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов уволил чиновницу "в связи с утратой доверия" сразу после новостей о ее задержании в качестве подозреваемой по делу о взяточничестве.

Во время работы в министерстве Новосельская запомнилась конфузом во время совещания региональных министров, которое транслировалось в прямом эфире.

Фраза "*** твою мать. Поставили как обезьяне" раздалась сразу после замечания главы Крыма по нарушениям дедлайна проектов, на что тот среагировал соответствующе. Губернатор сказал Новосельской успокоиться, а курирующему минкульт вице-премьеру Михаилу Назарову поручил провести служебное расследование.

Сама министр культуры сразу же извинилась перед коллегами, объяснив вспыльчивость неработающей техникой. Позже она еще раз объяснилась в эфире телеканала "Крым 24". "Когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС (видеоконференцсвязи), у меня вырвались непарламентские выражения. Приношу всем свои извинения", - сказала Новосельская, отметив, что больше не переживает из-за ситуации.