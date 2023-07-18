18 Июля 2023
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Общество Крым Москва
Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Экс-министра культуры Крыма приговорили к 10 годам колонии за взятку в 25 миллионов

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил экс-министра культуры Крыма Арину (Веру) Новосельскую к десяти годам колонии общего режима за получение взятки в размере 25 млн руб. при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Также Новосельской назначен штраф в 128 млн руб. Суд лишил бывшую чиновницу звания заслуженного работника культуры России и запретил занимать должности в органах власти и в сфере образования на 15 ближайших лет.

Обвинению на процессе удалось доказать, что Новосельская получила взятку в 2018 году за общее покровительство строительной компании-подрядчику. 47-летняя Новосельская (уроженка Свердловской области) возглавляла республиканское министерство культуры с 2014 по 2021 годы. В 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов уволил чиновницу "в связи с утратой доверия" сразу после новостей о ее задержании в качестве подозреваемой по делу о взяточничестве.

Арина Новосельская(2023)|Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Во время работы в министерстве Новосельская запомнилась конфузом во время совещания региональных министров, которое транслировалось в прямом эфире.

Фраза "*** твою мать. Поставили как обезьяне" раздалась сразу после замечания главы Крыма по нарушениям дедлайна проектов, на что тот среагировал соответствующе. Губернатор сказал Новосельской успокоиться, а курирующему минкульт вице-премьеру Михаилу Назарову поручил провести служебное расследование.

Сама министр культуры сразу же извинилась перед коллегами, объяснив вспыльчивость неработающей техникой. Позже она еще раз объяснилась в эфире телеканала "Крым 24". "Когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС (видеоконференцсвязи), у меня вырвались непарламентские выражения. Приношу всем свои извинения", - сказала Новосельская, отметив, что больше не переживает из-за ситуации.

Теги: арина новосельская, приговор, взятка, крым


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.11.2021 16:06 Мск Аксенов уволил министра культуры Крыма Арину Новосельскую "в связи с утратой доверия"
Ранее 18.11.2021 13:14 Мск Министра культуры Крыма Арину Новосельскую допрашивают в СКР

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