Из-за гибели пятерых человек в ДТП с большегрузом в Прикамье возбудили уголовное дело

В Пермском крае из-за ДТП с пятью погибшими возбуждено уголовное дело по ч. 5 с. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

ДТП произошло 16 июля, около 16.45 по местному времени.

На 13 километре автодороги Большая Соснова - Частые водитель большегруза повредил колесо и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями "Чери", "Лада" и мотоциклом. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Водитель грузового автомобиля и пассажирка мотоцикла госпитализированы.

Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет. Расследование уголовного дела продолжается.