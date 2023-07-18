18 Июля 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры передала бойцам медикаменты, квадракоптеры, тепловизоры, противодроновые ружья

Губернатор Югры Наталья Комарова совершила рабочую поездку в Запорожскую область и Луганскую Народную Республику, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики.

В рамках поездки она провела несколько встреч с военнослужащими из автономного округа, которые несут службу на территории проведения специальной военной операции, а также военнослужащими ОМОН и СОБР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. В своих соцсетях глава региона сообщила, что бойцы обеспечены всем необходимым.

Наталья Комарова в ЛНР и Запорожской области встретилась с военнослужащими(2023)|Фото: admhmao.ru

Наталья Комарова в ЛНР и Запорожской области встретилась с военнослужащими(2023)|Фото: admhmao.ru

Также Комарова встретилась с медицинским персоналом госпиталя, который находится в Запорожской области. Госпиталь организован на базе медицинского отряда специального назначения в непосредственной близости с зоной соприкосновения. В нем оказывается первая медицинская помощь, в том числе хирургическая, раненым военнослужащим. В ходе беседы врач-хирург с позывным "Искандер" заверил, что сейчас госпиталь обеспечен всем необходимым для лечения бойцов, обозначив при этом потребность в холодильном оборудовании для хранения крови и плазмы.

Наталья Комарова в ЛНР и Запорожской области встретилась с военнослужащими(2023)|Фото: admhmao.ru

Наталья Комарова передала в госпиталь медикаменты и расходные материалы, собранные жителями Югры в течение последнего месяца, а также отметила, что рассмотрит возможность доставки оборудования для хранения крови и плазмы. В завершение заместитель командующего Восточным военным округом по военно-политической работе Роман Греков поблагодарил жителей Югры за помощь госпиталю. Было отмечено, что Комарова стала первым государственным деятелем, посетившим этот медицинский отряд специального назначения.

Наталья Комарова в ЛНР и Запорожской области встретилась с военнослужащими(2023)|Фото: admhmao.ru

Кроме того, глава региона передала бойцам закупленные по их заявке квадрокоптеры, тепловизоры, противодроновые ружья. Отдельным подарком для бойцов стали письма и рисунки от юных югорчан

Теги: Наталья Комарова, встреча с военнослужащими, спецоперация, СВО


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