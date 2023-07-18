Губернатор Югры передала бойцам медикаменты, квадракоптеры, тепловизоры, противодроновые ружья

Губернатор Югры Наталья Комарова совершила рабочую поездку в Запорожскую область и Луганскую Народную Республику, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики.

В рамках поездки она провела несколько встреч с военнослужащими из автономного округа, которые несут службу на территории проведения специальной военной операции, а также военнослужащими ОМОН и СОБР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. В своих соцсетях глава региона сообщила, что бойцы обеспечены всем необходимым.

Также Комарова встретилась с медицинским персоналом госпиталя, который находится в Запорожской области. Госпиталь организован на базе медицинского отряда специального назначения в непосредственной близости с зоной соприкосновения. В нем оказывается первая медицинская помощь, в том числе хирургическая, раненым военнослужащим. В ходе беседы врач-хирург с позывным "Искандер" заверил, что сейчас госпиталь обеспечен всем необходимым для лечения бойцов, обозначив при этом потребность в холодильном оборудовании для хранения крови и плазмы.

Наталья Комарова передала в госпиталь медикаменты и расходные материалы, собранные жителями Югры в течение последнего месяца, а также отметила, что рассмотрит возможность доставки оборудования для хранения крови и плазмы. В завершение заместитель командующего Восточным военным округом по военно-политической работе Роман Греков поблагодарил жителей Югры за помощь госпиталю. Было отмечено, что Комарова стала первым государственным деятелем, посетившим этот медицинский отряд специального назначения.

Кроме того, глава региона передала бойцам закупленные по их заявке квадрокоптеры, тепловизоры, противодроновые ружья. Отдельным подарком для бойцов стали письма и рисунки от юных югорчан