18 Июля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Нижнем Тагиле построят трубный завод на 300 рабочих мест

В Нижнем Тагиле построят завод по производству труб большого диаметра. Соответствующее соглашение было подписано на Иннопроме между компанией "Металлинвест" и Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области. Согласно проекту, завод обеспечит жителей города дополнительно 300 рабочими местами.

"Трубы большого диаметра, которые будут выпускать на производстве, используются для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации, а также широко используются предприятиями нефтяной и газовой промышленности", — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По его словам, сейчас регион успешно решает задачи по укреплению технологического суверенитета и повышению своей привлекательности для инвесторов. Объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей. За эту сумму завод 13,5 тыс. кв.м. будет построен к концу 2026 года.

"Промышленные компании для оптимизации инвестиционных процессов нуждаются в привлечении финансовых, информационных и консалтинговых ресурсов. Для нас очень важно системное сотрудничество с министерством инвестиций и развития Свердловской области и Агентством по привлечению инвестиций региона для получения государственных мер поддержки, участия в деловых мероприятиях", — отметил руководитель отдела инвестиций УК "Металлинвест" Илья Новожилов.

Теги: Нижний Тагил, трубный завод, рабочие места, Иннопром


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