18 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Строительство многофункционального образовательного центра в Екатеринбурге близко к завершению

В Екатеринбурге строительство многофункционального образовательного центра в Солнечном выходит на финальный этап.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", губернаторский лицей на 1200 мест будет сдан в декабре 2023 года. Его площадь превышает 28 тысяч квадратных метров, что почти на треть больше обычных школ. Помимо отдельных учебных блоков для начальной и старшей школы, здесь предусмотрены современный спортивный блок, детский технопарк "Кванториум", блоки дополнительного образования и мастерских.

Весь комплекс работ на объекте выполняет "Атомстройкомплекс". К празднованию 300-летнего юбилея Екатеринбурга строители планируют завершить основной объем работ и приступить к установке мебели и оборудования. Также на объекте уже стартовали работы по благоустройству территории.

"Для благоустройства применяются природные, естественные материалы, например, при устройстве дорожек мы используем деревянные бордюры. И в целом в проекте максимально реализованы экологические решения. Например, применен целый комплекс мер, которые обеспечивают естественное освещение помещений: большой объем остеклений, зенитные фонари, а также специальные световоды на кровле – благодаря системе зеркал, они эффективно собирают солнечный свет даже в пасмурную погоду. Такая система освещения используется в школе впервые. Кабинеты оборудованы мобильными перегородками, вся мебель – на колесиках, что позволяет трансформировать пространство класса под любые учебные потребности", - рассказал заместитель директора по управлению проектами компании "Атомстройкомплекс" Роман Бабушкин.

Большая часть мебели в лицее – местного производства, она легко регулируется по росту или потребности маломобильных учащихся, а в коридорах предусмотрены индивидуальные шкафчики, где ребята смогут оставлять свои вещи. Общая стоимость объекта по всем заключенным контрактам составляет 3,2 млрд рублей. Финансирование осуществляется из областного бюджета, на также на средства инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

"С помощью такого финансового механизма, как инфраструктурный бюджетный кредит, федеральное правительство поддерживает создание и модернизацию инженерной, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры вокруг строящегося жилья. Среди объектов социально-культурного назначения в Екатеринбурге с использованием ИБК возводятся губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный и взрослая поликлиника в Академическом", - отметил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры региона Антон Шафоростов.

Теги: центр, строительство, образование, Екатеринбург


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