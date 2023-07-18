18 Июля 2023
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Фото: forumspb.com

Минздрав России назвал "порочной практикой" желание россиянок сначала получить образование, а потом рожать

В правительстве России нашли главную причину плачевной ситуации с демографией в стране. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал "порочной практикой" желание россиянок сначала получить образование и заработать денег, а потом заводить детей.

"Вот эта порочная практика, что сначала учеба, карьера, формирование какого-то материального благополучия. К сожалению, когда доходит до реализации своих репродуктивных задач, деторождения, женщина уже теряет к этому возрасту здоровье, и возникают сложности с деторождением, в том числе бесплодие и многое другое", - заявил Мурашко, выступая в Госдуме.

Министр заявил, что "необходимо сменить поведенческую парадигму среди молодежи в репродуктивном плане".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала об исследовании, согласно которому отказ от рождения ребенка для молодых россиянок (до 24 лет) связан в первую очередь с отсутствием семьи, жилья и постоянного дохода. Для женщин в возрасте 25-34 лет основными ограничениями даже при наличии семьи являются отсутствие собственного жилья и вопросы доходов. "Начиная с 30 лет женщины также принимают решение не рожать, так как боятся ухудшения своего здоровья", - сообщила вице-премьер.

Ни Мурашко, ни Голикова не сообщили, собирается ли правительство кроме пропаганды рождения детей вместо получения образования обеспечить юных мам жильем и высокими доходами (при отсутствии – как мы помним – качественного образования), раз практика обеспечения себя ресурсами признана "порочной".

Также сегодня в Госдуме Мурашко пообещал поставить под контроль оборот средств для медикаментозного прерывания беременности.

Теги: михаил мурашко, демография, образование, россияне, женщина, репродуктивный возраст, минздрав


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