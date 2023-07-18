На территории Октябрьского района Югры снят режим ЧС муниципального характера

На территории Октябрьского района Югры снят режим ЧС муниципального характера, сообщили Накануне.RU в депнедра.

На сегодняшний день в регионе проводятся работы по тушению 24 лесных пожаров на площади 6158,75 га, из них локализовано 12 пожаров на площади 5859,65 га.

Девять пожаров действует в Белоярском лесничестве на площади 2005,8 га, из них семь пожаров локализованы на площади 1954,3 га. В Березовском лесничестве действует пять пожаров на площади 3845,2 га, два пожара локализованы на площади 3082,2 га.

Также шесть пожаров действуют в Сургутском лесничестве. Площадь у них небольшая - 247,1 га. Один пожар локализован на площади 57 га.

Небольшие возгорания действуют в Кондинском, Нижневартовском, Самаровском, Урайском лесничествах.

К их ликвидации и локализации привлечены 407 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

Напомним, в Югре действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС в лесах муниципального характера ранее был введен в Белоярском, Березовском и Октябрьском районах.