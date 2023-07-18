На Южном Урале более 150 человек были госпитализированы после укусов клещей

В Челябинской области 153 человека, в том числе десять детей, госпитализированы с подозрением на клещевые инфекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом, 32 случая клещевого боррелиоза. Тяжелые случаи заболевания регистрируются у южноуральцев, которые были не привиты и не получили иммунопрофилактику.

По результатам исследований клещей, доставленных населением области, зараженность возбудителем клещевого энцефалита составила – 0,6%, клещевого боррелиоза - 18%, моноцитарного эрлихиоза – 0,8%, гранулоцитарного анаплазмоза - 0.