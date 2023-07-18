Минфин будет наращивать госдолг России до 20% ВВП

Минфин продолжит наращивать госдолг России в условиях роста расходов федерального бюджета. Так, с нынешних 14,9% ВВП (22,8 трлн руб.) уровень госдолга может в ближайшей перспективе вырасти до 20% ВВП. Эту отметку Минфин считает безопасной границей, сказала замминистра финансов России Ирина Окладникова.

"Мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть - нужно поддерживать экономику, мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новых региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах", - сказала она.

По словам Окладниковой, совсем недавно – в 2019 году – госдолг составлял всего 9 трлн руб.

При этом не растет внешний госдолг, к заимствованиям прибегают внутри страны.