Удары по Одессе и Николаеву - "ответка" за атаку на Крымский мост, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об ударе, который нанесла армия России по объектам портовой инфраструктуры в Одессе.

Песков заявил РИА Новости, что случившееся – удары возмездия за атаку на Крымский мост.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили о том, что сегодня ночью нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Кроме того, в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. т. С их помощью шло обеспечение военной техники ВСУ горючим. Все спланированные к удару цели поражены.