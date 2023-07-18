18 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Удары по Одессе и Николаеву - "ответка" за атаку на Крымский мост, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об ударе, который нанесла армия России по объектам портовой инфраструктуры в Одессе.

Песков заявил РИА Новости, что случившееся – удары возмездия за атаку на Крымский мост.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили о том, что сегодня ночью нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Кроме того, в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. т. С их помощью шло обеспечение военной техники ВСУ горючим. Все спланированные к удару цели поражены.

Теги: Крымский мост, Дмитрий Песков, Одесса, Николаев


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Ранее 18.07.2023 12:17 Мск Армия России нанесла удар по объектам, где готовили теракты против РФ

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