18 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В "Кольцово" задержали красноуфимца, пронесшего наркотики в перстне

В "Кольцово" задержали жителя Красноуфимска, который, как выяснилось позднее, провозил наркотические вещества в перстне. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

14 июля в 18.20 транспортные полицейские уральского аэропорта заметили пассажира с борта "Сочи - Екатеринбург", который вел себя странно: он не ориентировался в пространстве, вел себя неадекватно, отвечал на вопросы с задержкой, однако запах алкоголя отсутствовал. Было решено провести личный досмотр, для чего мужчину доставили в дежурную часть.

Задержанным оказался 39-летний рецидивист, который ранее неоднократно был судим в том числе за совершение тяжких преступлений против личности. В ручной клади подозрительных предметов не было, однако ситуация стала более ясна, когда мужчину попросили снять массивный перстень с пальца левой руки. Под ним находился аккуратно свернутый полимерный пакетик с "синтетикой". Вещество было отправлено на проверку, которая доказала, что уралец провозил с собой 0,1 г. метилэфедрона.

Давать какие-либо пояснения по этому поводу нарушитель отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ. В отношении него составлено два административных протокола: по ст. 6.8 КоАП РФ за незаконный оборот наркотических средств и ст. 6.9 Кодекса – за потребление наркотиков без назначения врача. Красноуфимца поместили в специальное помещение для задержанных лиц при дежурной части ЛО МВД России в аэропорту "Кольцово".

Накануне мировой суд Екатеринбурга назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей. В настоящее время сыщики уголовного розыска линейного отдела проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление личности граждан, причастных к сбыту изъятой полицейскими "синтетики".

Теги: Кольцово, Екатеринбург. Красноуфимск, наркотик, перстень


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