В марафоне "Европа-Азия" в Екатеринбурге ожидают до шести тысяч участников

В нынешнем году марафон "Европа-Азия" в Екатеринбурге состоится 6 августа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ожидается, что в забеге примут участие до шести тысяч человек. Трасса будет проложена прямо в центре уральской столицы. Участники смогут выбрать один из четырех маршрутов в зависимости от уровня подготовки и возраста:

3 километра (старше 12 лет);

10 километров (старше 14 лет);

21,1 километра (старше 16 лет);

42,2 километра (старше 18 лет).

А 5 августа 2023 года самые юные уральцы (младше 12 лет) смогут пробежать детскую дистанцию. Ее длина составит всего 800 метров. Чтобы принять участие в забеге, нужно зарегистрироваться на портале организаторов.

Для проведения марафона "Европа-Азия" движение по ряду центральных улиц города будет закрыто. С полным списком перекрытий можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.