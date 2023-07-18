Из России после начала СВО уехали до 800 тысяч человек – ВЦИОМ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) дал свою оценку числу россиян, уехавших из страны после начала СВО. По словам Валерия Федорова, это от 500 до 800 тыс. человек. Он отметил, что ни данные социологов, ни статистика пограничных служб не отражают реальную картину такой миграции.

Федоров условно делит всех уехавших на три группы. Первая – уехавшие по психологическим мотивам, из-за паники и страха в связи с объявлением спецоперации и мобилизации.

Вторая — люди с оппозиционными взглядами, третья — работники иностранных компаний, которые ушли из РФ.

По мнению главы ВЦИОМ, самая многочисленная группа – россияне, работавшие на иностранные компании. Они покинули страну вслед за работодателем. В основном это IT-специалисты.

"Те, кто уехали в марте-апреле прошлого года, — это, конечно, из-за паники, потому что ты жил в мирной стране и вдруг начинаются военные действия. Это очень травмирующая история, особенно для молодого поколения. Осенью, после мобилизации уже совсем другие песни. Тут уже страх самому под эту мобилизацию попасть. Есть и политический момент — был принят целый ряд довольно жестких законов. Кто не хотел молчать, поняли, что вести оппозиционную деятельность в России для них небезопасно", - сказал Федоров в эфире радио "Говорит Москва".

Отметим, что 100% акций ВЦИОМ принадлежит государству.