В Челябинской области на местного жителя, ударившего шестимесячную дочь, завели уголовное дело

В Челябинской области на 29-летнего местного жителя завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности шестимесячной дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, вечером 15 июля в квартире в Карталах у мужчины произошла ссора с супругой после распития спиртного. Он попытался ударить женщину, но причинил травму головы дочери, которая находилась на руках у супруги. Ребенку оказали помощь в больнице.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.