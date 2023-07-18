18 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся дети из детсада "Аистенок"

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, как себя чувствуют дети из екатеринбургского детсада. Напомним, что троих воспитанников госпитализировали с подозрением на менингит.

"В инфекционное отделение госпитализированы трое детей с подозрением на энтеровирусную инфекцию. У всех состояние средней тяжести. Проводятся диагностические исследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщает минздрав.

Напомним, речь идет о частном мини-саде "Аистенок". Сейчас проводится эпидемиологическое расследование. Организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя. За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, а в помещениях детсада проведена заключительная дезинфекция.

Ранее в Екатеринбурге были выявлены случаи заражения менингококковой инфекцией. Заболели сотрудники распределительного центра Ozon и работники ПАО "Уралхиммаш".

Теги: Минздрав, Аистенок, детсад, менингит


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.07.2023 13:05 Мск В частном детсаду Екатеринбурга произошла вспышка вирусного менингита

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