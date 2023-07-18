В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся дети из детсада "Аистенок"

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, как себя чувствуют дети из екатеринбургского детсада. Напомним, что троих воспитанников госпитализировали с подозрением на менингит.

"В инфекционное отделение госпитализированы трое детей с подозрением на энтеровирусную инфекцию. У всех состояние средней тяжести. Проводятся диагностические исследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщает минздрав.

Напомним, речь идет о частном мини-саде "Аистенок". Сейчас проводится эпидемиологическое расследование. Организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя. За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, а в помещениях детсада проведена заключительная дезинфекция.

Ранее в Екатеринбурге были выявлены случаи заражения менингококковой инфекцией. Заболели сотрудники распределительного центра Ozon и работники ПАО "Уралхиммаш".