Новый опорный пункт полиции в селе Никольское появился благодаря помощи губернатора Астраханской области

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в церемонии открытия нового помещения опорного пункта полиции в селе Никольское Енотаевского района. По поручению главы региона вопрос, который не решался несколько лет, удалось разрешить в сжатые сроки.

"В декабре прошлого года, осматривая те условия, в которых несут службу сотрудники полиции, мы приняли решение, что необходимо обновить опорный пункт. Это стало возможным при поддержке наших партнёров, работающих на территории Енотаевского района, — отметил Игорь Бабушкин. — Сегодня для полицейских созданы комфортные условия работы. Уверен, что мы продолжим модернизацию опорных пунктов полиции на территории всех наших муниципальных образований".

До новоселья опорный пункт размещался в маленьком кабинете в здании сельсовета. Глава региона дал поручение как можно скорее проработать проблему и найти лучшее решение.

При участии администрации Енотаевского района, регионального минсельхоза и компании-спонсора ООО "МАПС" вопрос был решен. Одноэтажное здание площадью 90 кв. метров с прилегающим земельным участком выкупили у собственника, провели в помещении ремонт, оснастили мебелью и оргтехникой. В ближайшее время недвижимость передадут в дар ОМВД через Росимущество.