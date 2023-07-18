Новый опорный пункт полиции в селе Никольское появился благодаря помощи губернатора Астраханской области

18 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Новый опорный пункт полиции в селе Никольское появился благодаря помощи губернатора Астраханской области

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в церемонии открытия нового помещения опорного пункта полиции в селе Никольское Енотаевского района. По поручению главы региона вопрос, который не решался несколько лет,  удалось разрешить в сжатые сроки.

полиция(2023)|Фото: astrobl.ru

"В декабре прошлого года, осматривая те условия, в которых несут службу сотрудники полиции, мы приняли решение, что необходимо обновить опорный пункт. Это стало возможным при поддержке наших партнёров, работающих на территории Енотаевского района, — отметил Игорь Бабушкин. — Сегодня для полицейских созданы комфортные условия работы. Уверен, что мы продолжим модернизацию опорных пунктов полиции на территории всех  наших муниципальных образований".

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

До новоселья опорный пункт размещался в маленьком кабинете в здании сельсовета. Глава региона дал поручение как можно скорее проработать проблему и найти лучшее решение.

полиция(2023)|Фото: astrobl.ru

При участии администрации Енотаевского района, регионального минсельхоза и компании-спонсора ООО "МАПС" вопрос был решен. Одноэтажное здание площадью 90 кв. метров с прилегающим земельным участком выкупили у собственника, провели в помещении ремонт, оснастили мебелью и оргтехникой. В ближайшее время недвижимость передадут в дар ОМВД через Росимущество.

кабинет(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, опорный пункт полиции, омвд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети