18 Июля 2023
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Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

"Россети Урал" отремонтируют подземный проход к ЦПКиО к 300-летию Екатеринбурга

Компания "Россети Урал" решила отремонтировать подземный переход к парку им. Маяковского. Это станет подарком Екатеринбургу к его 300-летию, рассказал глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

"Одной из основных площадок празднования 300-летия станет парк Маяковского. Здесь пройдет множество ярких мероприятий. Большинство посетителей парка попадает в него через главные ворота и подземный переход под улицей Ткачей. Он явно нуждался в обновлении", - написал градоначальник.

Эскиз проекта подземного перехода к ЦПКиО(2023)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

По его словам, компания не только отремонтирует переход, но и оборудует его архитектурно-художественной подсветкой. К юбилею все работы уже будут завершены.

Эскиз проекта подземного перехода к ЦПКиО(2023)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Напомним, что 300-летие Екатеринбург отмечает 19-20 августа. До этого, в рамках празднования, в ЦПКиО пройдет народный семейный фестиваль "Да, шеф!" с участием шеф-повара Константина Ивлева. Фестиваль с живым кулинарным шоу и лучшими поварами Екатеринбурга пройдет с 22 по 23 июля.

Теги: Екатеринбург, 300-летие, Россети Урал, подземный проход, ЦПКиО, парк Маяковского


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