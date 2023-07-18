18 Июля 2023
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Фото:nazaccent.ru

В ЛДПР назвали "единоросса" Виталия Милонова "латентным иноагентом"

В ЛДПР жестко прокомментировали инцидент с участием депутата Госдумы Виталия Милонова ("Единая Россия") в ДНР. 14 июля Милонов ворвался в отделение ЛДПР в Горловке и устроил скандал. Он обвинил юриста партии Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ. После этого у Воскобойниковой случился инсульт, она потеряла речь и попала в реанимацию.

Коллега Милонова по Госдуме Андрей Луговой (ЛДПР) сегодня перед пленарным заседанием палаты заявил: "Милонов возомнил себя шерифом Донецка, а на самом деле он - латентный иноагент, и мы сделаем все, чтобы его жестко наказать за выходку в отношении женщины, потерявшую сына и ставшую инвалидом из-за укронацистов".

Теги: лдпр, виталий милонов, андрей луговой


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