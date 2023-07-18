В частном детсаду Екатеринбурга произошла вспышка вирусного менингита

В одном из частных детсадов Екатеринбурга выявлено несколько случаев вирусного менингита. В ситуации уже разбирается Роспотребнадзор.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о частном мини-саде "Аистенок" в уральской столице. По данным на 18 июля там зарегистрировано три случая заболевания менингитом среди детей.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование. Заболевшие госпитализированы. Организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя. За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, а в помещениях детсада проведена заключительная дезинфекция.

"Деятельность мини-сада временно приостановлена. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области", - добавили в ведомстве.

Напомним, в июле в Екатеринбурге были выявлены случаи заражения менингококковой инфекцией. Заболели сотрудники распределительного центра Ozon и работники ПАО "Уралхиммаш".