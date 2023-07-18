В пермском аэропорту усилили меры безопасности из-за вспышки неизвестного заболевания в Египте

В пермском аэропорту Большое Савино усилен санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих из Египта в связи со случаями неизвестного заболевания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Заболевания с симптомами, похожими на лихорадку денге, зафиксированы в провинции Египта Кена. Лихорадка денге широко распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки. Основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности и не опасен для окружающих.

В Пермь каждую неделю прибывает до двух рейсов из Хургада и Шарм-эш-Шейха.

В Роспотребнадзоре призывают путешественников, прибывающих из Египта, обратиться к врачу в случае ухудшения самочувствия.