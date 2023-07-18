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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Ленинском райсуде Перми перенесли рассмотрение дела о хищениях в благотворительном фонде

В Перми перенесено заседание по уголовному делу о хищении 67,7 млн руб. из бюджета благотворительного фонда "Содействие ХХl век", сообщает "АиФ".

Сегодня должен был продолжиться опрос свидетелей.

Одна из обвиняемых по уголовному делу - директор фонда Елена Найданова в суд не явилась. Причины неизвестны.

Заседание сначала перенесли на час. В это время адвокат съездил домой к подсудимой, но там ее не обнаружил. Поэтому заседание перенесли на 10.00 19 июля.

Гособвинитель обратилась к суду, заявив, что в случае, если Найданова пропустила заседание по неуважительной причине, к ней должны быть применены соответствующие меры. Какие конкретно – не уточняется. Адвокат согласился с позицией прокурора, но от комментариев журналистов отказался.

Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия, бывший зампредседателя правительства края Елена Лопаева с 2017 по 2019 г. курируя работу фонда, расхищала спонсорские деньги на свои нужды. Средства выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Необходимый документооборот якобы обеспечивала директор фонда Найданова.

Теги: Елена Лопаева, мошенничество, уголовное дело, Содействие XXI век, Елена Найданова


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