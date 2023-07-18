Предложения для Путина по ответу на атаку на Крымский мост еще вырабатываются, – Песков

Предложения для президента России по ответу на атаку БПЛА на Крымский мост и меры по повышению безопасности объекта еще вырабатываются, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также заявил, что "Москва не сомневается, что атака на Крымский мост была организована Киевом".

Ранее Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту "терактом".

Удар по Крымскому мосту был нанесен в ночь на 17 июля, в результате атаки погибли два человека, 14-летняя девушка попала в больницу. Был поврежден один пролет автомобильного моста, власти намерены полностью восстановить его к концу осени.