В Белгородской области пять человек пострадали из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел вооруженных сил Украины попала окраина поселка Шамино. По предварительным данным, пострадали пятеро мирных жителей.

Бригадами "Скорой помощи" все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2. У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Еще у четверых пострадавших – ранения легкой степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.