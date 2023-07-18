18 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор уральцу, порезавшему двух человек из-за конфликта на остановке

Суд вынес приговор жителю Среднего Урала. Его признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью и надолго отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в июле прошлого года: уралец, находясь в пьяном состоянии, вступил в конфликт с группой молодых людей, которых встретил на автобусной остановке в поселке Левиха. Во время разборки он нанес одному из оппонентов два удара ножом и стал скрываться с места происшествия.

Знакомый раненого парня начал преследовать агрессора. В ответ тот ударил его ножом в область плеча, причинив легкий вред здоровью. Что касается первого пострадавшего, от полученных ранений груди он скончался на месте.

Как уточнил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, фигурант этой криминальной истории сам родом из Верхней Пышмы и в тот роковой день приехал в Левиху к своим родственникам.

"Вечером он решил погулять по поселку со своим знакомым, распивая при этом пиво. В какой-то момент они встретили на автобусной остановке группу молодых людей, с которыми возник конфликт по малозначительному поводу. Разрешить возникшие разногласия фигурант решил кардинальным образом и выхватил нож, который тут же без промедления пустил в дело. Уйти от законного возмездия ему не удалось. Сыщики уголовного розыска территориального ОВД оперативно задержали его и передали нашим коллегам из регионального СК", - рассказал полковник Горелых.

Всего уральцу назначено 12 лет лишения свободы. Как уточнили в СК, приговор суда уже вступил в силу.

Теги: остановка, конфликт, суд, приговор


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