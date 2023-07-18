Из президиума челябинского отделения "ЕР" исключили вице-губернаторов Лазарева и Фартыгина

Из состава президиума Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" исключили заместителей губернатора Александра Лазарева и Алексея Фартыгина, а также главу Кыштыма Людмилу Шеболаеву. Такое решение было принято на конференции регионального отделения "ЕР".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, они были исключены на основании личных заявлений.

В состав президиума были избраны первый заместитель руководителя исполнительного комитета Челябинского регионального отделения партии Виталий Маслов, руководитель Челябинского регионального отделения МГЕР Максим Голощапов и глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров.