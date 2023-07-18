Ахтубинский дом офицеров капитально отремонтируют - решение принято после обращения губернатора Игоря Бабушкина

В декабре прошлого года к главе Астраханской области Игорю Бабушкину обратился совет ветеранов Ахтубинского района с просьбой отреставрировать Дом офицеров. Губернатор лично осмотрел историческое здание.

"Убедился: оно действительно находится в обветшалом состоянии. Незамедлительно мною было инициировано обращение в Министерство обороны Российской Федерации о необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. Всего за полгода благодаря поддержке Минобороны РФ была сформирована техническая документация, выделено финансирование из федерального бюджета и заключен контракт с подрядчиком", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Объем работы предстоит значительный - необходимо заменить окна, двери и кровлю. Ремонт предполагается завершить к сентябрю следующего года.

"Это знаковое для Ахтубинска событие, поскольку много лет всеми любимый Дом офицеров находился в аварийном состоянии. Кроме того, именно с него начинается парк "Лётный", - отметил Игорь Бабушкин.

Также губернатор сообщил, что астраханские власти передали технику и снаряжение ахтубинскому лётно-испытательному центру.

"Собрали всё, что просили сами военные: тепловизоры, ручные металлоискатели, звуковые извещатели и многое другое. Уверен, они облегчат выполнение служебно-боевых задач. Более чем за вековую историю лётно-испытательный центр внёс огромный вклад в укрепление обороноспособности страны и воспитал не одно поколение героев. Каждый день они обеспечивают безопасность Родины. Наша святая обязанность – всячески им помогать", - считает Игорь Бабушкин.