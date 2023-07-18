Армия России нанесла удар по объектам, где готовили теракты против РФ

В Минобороны России сообщили о том, что сегодня ночью нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.

Кроме того, в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. т. С их помощью шло обеспечение военной техники ВСУ горючим, сообщает Минобороны в своем telegram-канале.

Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах.