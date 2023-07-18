18 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга заявили, что ливневки справились с затоплением улиц

В администрации Екатеринбурга заявили, что система ливневой канализации справилась с последствиями стихии, которая обрушилась на город в этот понедельник.

Накануне вечером в столице Урала и окрестностях прошли мощные ливни с грозами. Из-за этого некоторые улицы оказались буквально затоплены. Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, вчера в Екатеринбурге за один час выпало больше 20% месячной нормы осадков.

Однако сегодня в мэрии заявили, что ливневка с последствиями стихии справилась. По данным комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, в течение нескольких часов после окончания ливня вода ушла с улично-дорожной сети. На сегодняшний день в проблемных местах подтоплений нет.

"Сети городской дождевой канализации находятся в исправном техническом состоянии и выполняют свои функции в соответствии с техническими возможностями объектов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Напомним, по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидаются новые ливни и грозы. Как заверили в мэрии, коммунальщики продолжат работу в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено уборке мусора и скошенной травы с газонов, чтобы они не забивали решетки ливневок.

Теги: ливни, затопления, улицы, мэрия, Екатеринбург


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