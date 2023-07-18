В Карабаше и Кыштыме отметили День металлурга

В Кыштыме празднование приурочили к 115-летию медного производства. Именно в 1908 году Кыштымский завод, который был основан ещё в 1757 году и более полутора веков специализировался на выпуске железа, сменил профиль и перешёл на медеэлектролитное производство. Тогда же в Кыштыме осуществили первый в России промышленный электролиз меди и начали выпускать этот металл.

Главными героями праздничной программы стали рабочие и ветераны завода. Накануне праздника для ветеранов предприятия прошёл День открытых дверей, где показали новый цех электролиза медной фольги и третий корпус цеха электролиза меди, тот самый, где проведено техническое перевооружение производства катодов.

"Уже третий год подряд в преддверии Дня металлурга мы рассказываем о больших преобразованиях, о совершенно новых возможностях, которые открылись недавно на предприятии. Самые важные подарки коллектив КМЭЗа делает себе сам. В 2021 году это был новый цех электролиза медной фольги. В прошлом году таким событием к 265-летию завода стал физкультурно-оздоровительный комплекс. Главная тема июля 2023 года – завершение первого этапа технического перевооружения цеха электролиза меди", - рассказал генеральный директор АО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев.

Почётные грамоты и благодарственные письма от Министерства промышленности и торговли РФ, губернатора и Законодательного собрания Челябинской области передовикам производства вручали министр имущества региона Эльдар Белоусов, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, генеральный директор АО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев и представители РМК. Завершился городской праздник выступлением певицы Глюк'oZa и большим фейерверком.

"Металлурги – это сильные, надёжные люди, всегда готовые помочь друг другу. Мы уверены в каждом из вас, и мы знаем, что именно на таких людях, как вы, держится завод. Желаем вам здоровья, благополучия и надеемся, что сегодняшний праздник создаст по-настоящему прекрасное настроение", - вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

В Карабаше празднование Дня металлурга по традиции прошло вместе с Днём города. Поздравить жителей Карабаша приехали министр по физической культуре и спорту Челябинской области Александр Гриб и депутат Заксобрания Челябинской области Елена Тарасова. Все гости отметили, насколько серьёзно город изменился за последние годы.

"В Карабаше проживают яркие, отзывчивые и добрые люди. Их идеи дают импульс для развития города, поэтому с каждым днём Карабаш становится более современным, комфортным и интересным. На сегодняшний день развиваются разные направления. Открыты спорткомплекс и бассейн, улицы украшают цветы и фонтаны, ведётся активное переселение граждан из ветхоаварийного жилья, строится центр культурного развития, очистные сооружения, идёт реконструкция водозабора и благоустройство береговой линии озера Серебры. Там появятся экотропа, городская бухта, пляж, верёвочный парк, смотровая площадка, арт-объекты", - сообщил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

Карабашцев чествовали на главной сцене города. Церемония началась с вручения федеральных и областных наград 25-ти опытным металлургам. Звание "Почётный металлург Российской Федерации" присвоено конвертерщику металлургического цеха Игорю Шайбакову.

Накануне Дня металлурга на предприятии прошёл День открытых дверей. Заводчане встречали всех желающих на экскурсии в цехах, рассказывали, как производят карабашскую медь. На набережной городского пруда установили фотозоны, гости примеряли спецодежду металлургов. В этот же день все желающие могли ознакомиться с открытыми на предприятии вакансиями и могли сразу написать заявление о приёме на работу. Завод «Карабашмедь» продолжает инвестировать в социальную сферу Карабаша. В День города генеральный директор завода Андрей Ханжин получил награду от администрации Карабашского городского округа «Партнёр года» за активное сотрудничество и вклад в развитие муниципального образования.

"На предприятии работают полторы тысячи сотрудников. Это молодые специалисты и профессионалы со стажем. Работают семьи, крепнут трудовые династии. Вместе мы меняем город к лучшему, создаём жизнь вокруг нашего дела. Спасибо жителям Карабаша и заводчанам за трудолюбие и желание вместе достигать больших высот", - подчеркнул генеральный директор АО "Карабашмедь" Андрей Ханжин.

Также среди знаковых событий названы проект городской библиотеки "Новый Карабаш" о достопримечательностях и выборе слогана для Карабаша. В рамках конкурса жители предложили более 50 вариантов, в которых Карабаш – это город трансформации и открытий, с медным характером и душой. В результате онлайн-голосования определили слоган-победитель: "Карабаш – город, где живёт счастье".

После завершения официальной части праздник только набирал обороты. На сцену вышли музыканты из Челябинска и Екатеринбурга. Самым долгожданным было выступление Анны Плетнёвой и группы "Винтаж". В финале небо озарил большой салют.