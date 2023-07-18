В Карабаше и Кыштыме отметили День металлурга

18 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Челябинская область
Фото: РМК, Олег Ковалюк

В Карабаше и Кыштыме отметили День металлурга

В Кыштыме празднование приурочили к 115-летию медного производства. Именно в 1908 году Кыштымский завод, который был основан ещё в 1757 году и более полутора веков специализировался на выпуске железа, сменил профиль и перешёл на медеэлектролитное производство. Тогда же в Кыштыме осуществили первый в России промышленный электролиз меди и начали выпускать этот металл.

Главными героями праздничной программы стали рабочие и ветераны завода. Накануне праздника для ветеранов предприятия прошёл День открытых дверей, где показали новый цех электролиза медной фольги и третий корпус цеха электролиза меди, тот самый, где проведено техническое перевооружение производства катодов.

День металлурга в Кыштыме(2023)|Фото: РМК, Сергей Москвин

"Уже третий год подряд в преддверии Дня металлурга мы рассказываем о больших преобразованиях, о совершенно новых возможностях, которые открылись недавно на предприятии. Самые важные подарки коллектив КМЭЗа делает себе сам. В 2021 году это был новый цех электролиза медной фольги. В прошлом году таким событием к 265-летию завода стал физкультурно-оздоровительный комплекс. Главная тема июля 2023 года – завершение первого этапа технического перевооружения цеха электролиза меди", - рассказал генеральный директор АО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев.

Почётные грамоты и благодарственные письма от Министерства промышленности и торговли РФ, губернатора и Законодательного собрания Челябинской области передовикам производства вручали министр имущества региона Эльдар Белоусов, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, генеральный директор АО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев и представители РМК. Завершился городской праздник выступлением певицы Глюк'oZa и большим фейерверком.

День металлурга в Кыштыме, Глюкоза,(2023)|Фото: РМК, Сергей Москвин

"Металлурги – это сильные, надёжные люди, всегда готовые помочь друг другу. Мы уверены в каждом из вас, и мы знаем, что именно на таких людях, как вы, держится завод. Желаем вам здоровья, благополучия и надеемся, что сегодняшний праздник создаст по-настоящему прекрасное настроение", - вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

В Карабаше празднование Дня металлурга по традиции прошло вместе с Днём города. Поздравить жителей Карабаша приехали министр по физической культуре и спорту Челябинской области Александр Гриб и депутат Заксобрания Челябинской области Елена Тарасова. Все гости отметили, насколько серьёзно город изменился за последние годы.

"В Карабаше проживают яркие, отзывчивые и добрые люди. Их идеи дают импульс для развития города, поэтому с каждым днём Карабаш становится более современным, комфортным и интересным. На сегодняшний день развиваются разные направления. Открыты спорткомплекс и бассейн, улицы украшают цветы и фонтаны, ведётся активное переселение граждан из ветхоаварийного жилья, строится центр культурного развития, очистные сооружения, идёт реконструкция водозабора и благоустройство береговой линии озера Серебры. Там появятся экотропа, городская бухта, пляж, верёвочный парк, смотровая площадка, арт-объекты", - сообщил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

Карабашцев чествовали на главной сцене города. Церемония началась с вручения федеральных и областных наград 25-ти опытным металлургам. Звание "Почётный металлург Российской Федерации" присвоено конвертерщику металлургического цеха Игорю Шайбакову.

День металлурга в Карабаше(2023)|Фото: РМК, Олег Ковалюк

Накануне Дня металлурга на предприятии прошёл День открытых дверей. Заводчане встречали всех желающих на экскурсии в цехах, рассказывали, как производят карабашскую медь. На набережной городского пруда установили фотозоны, гости примеряли спецодежду металлургов. В этот же день все желающие могли ознакомиться с открытыми на предприятии вакансиями и могли сразу написать заявление о приёме на работу. Завод «Карабашмедь» продолжает инвестировать в социальную сферу Карабаша. В День города генеральный директор завода Андрей Ханжин получил награду от администрации Карабашского городского округа «Партнёр года» за активное сотрудничество и вклад в развитие муниципального образования.

"На предприятии работают полторы тысячи сотрудников. Это молодые специалисты и профессионалы со стажем. Работают семьи, крепнут трудовые династии. Вместе мы меняем город к лучшему, создаём жизнь вокруг нашего дела. Спасибо жителям Карабаша и заводчанам за трудолюбие и желание вместе достигать больших высот", - подчеркнул генеральный директор АО "Карабашмедь" Андрей Ханжин.

Также среди знаковых событий названы проект городской библиотеки "Новый Карабаш" о достопримечательностях и выборе слогана для Карабаша. В рамках конкурса жители предложили более 50 вариантов, в которых Карабаш – это город трансформации и открытий, с медным характером и душой. В результате онлайн-голосования определили слоган-победитель: "Карабаш – город, где живёт счастье".

После завершения официальной части праздник только набирал обороты. На сцену вышли музыканты из Челябинска и Екатеринбурга. Самым долгожданным было выступление Анны Плетнёвой и группы "Винтаж". В финале небо озарил большой салют.

Теги: День металлурга, РМК, Карабаш,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети