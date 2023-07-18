В Тобольске тело мужчины обнаружили спустя четыре дня после утопления

В Тобольске следователями проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на воде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

13 июля он в компании своих знакомых купался в Иртыше, недалеко от Тобольска. В какой-то момент он скрылся под водой и больше не выплыл. Родственники обратились в правоохранительные органы. Тело мужчины удалось обнаружить только через четыре дня - 17 июля его труп был обнаружен и извлечен из воды.

Следователи осмотрели место происшествия. В настоящий момент выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.