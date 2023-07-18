18 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: forumspb.com

Дерипаска призвал отказаться от госкапитализма и жизни "по понятиям"

Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал российский госкапитализм, сказав о нем в своем telegram-канале так: у нас этот эксперимент уже идет добрых 15 лет, последствия тоже уже видны невооруженным взглядом.

"Пришло время о нем (госкапитализме – прим.) забыть, перевернуть страницу и начать новую нормальную жизнь в государстве, которое будет жить по закону, а не по понятиям, с действующими институтами и свободной рыночной экономикой", - написал Дерипаска.

Напомним, во второй половине апреля 2023 г. Дерипаска предрек конец доминированию доллара через пять лет. По прогнозу бизнесмена, в конце десятилетия мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы.

"Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона", — написал он в своем Telegram-канале.

При этом Дерипаска выразил сожаление, что "наша кабальная финансовая система" будет еще долго тянуть вниз, "вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике РФ".

Через месяц, во второй половине мая, бизнесмен посоветовал своим коллегам переориентироваться на восток и Латинскую Америку. Он высказал тогда мнение, что процесс это непростой, но вполне реализуемый. И самой большой проблемой Дерипаска считает госкапитализм, который поджидает отечественных бизнесменов дома, а не в Индонезии или Индии.

"Для трудовой части из деловых Русичей — дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, прагматично настроенные к налаживанию связей, торговли, привлечению в качестве партнеров и инвесторов. Далеко, сложно, много региональных особенностей, но не невозможно. Сложнее всего Русичам придётся дома отбиваться от госкапитализма", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Теги: Олег Дерипаска, госкапитализм, отказ


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