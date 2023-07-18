Суд впервые признал незаконным внесение журналиста в реестр иноагентов

Советский районный суд Владивостока отменил решение Минюста России о внесении в реестр иностранных агентов журналиста Даниила Губарева*, передает "Медиазона"** со ссылкой на адвоката Сергея Валиулина. Это первое подобное судебное решение (в 2021 году в Петербурге суд принял аналогичное решение, но затем его отменила вышестоящая инстанция).

Губарев раньше работал в издании Vl.ru, а после увольнения стал вести новостной блог в соцсетях. Минюст внес его в реестр иноагентов в марте 2023 года. В министерстве объяснили свое решение тем, что Губарев живет в Сингапуре и распространяет материалы других иностранных агентов.

*внесен в реестр иноагентов Минюста России

**внесена в реестр иноагентов Минюста России