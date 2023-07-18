Астраханские водители «Волгабасов» о выделенных полосах - заторов стало меньше, помогли стабилизировать расписание транспорта

В Астрахани продолжается эксперимент по выделенным полосам для общественного транспорта. Напомним, в областном центре их тестируют с 10 июля. На магистральных маршрутах работают 94 «Волгабаса». Ежедневно в будний день они выполняют более 700 рейсов. За это время автобусы перевезли на 12,5 тысячи больше пассажиров, чем до появления «выделенок» за аналогичный период в июне.

Как рассказал водитель автобуса М5 Владимир Соловьев, за свою рабочую смену он совершает восемь рейсов от ул. Латышева до ТЦ «Добрострой». По его словам, выделенные полосы помогли стабилизировать расписание транспорта. Стало меньше заторов, и автобусы вовремя выходят на линии. Однако, водитель отметил, что есть и проблемные участки, где припаркованные авто мешают проезду. Например, у ТЦ «Сити» по ул. Савушкина.

«Автолюбители часто нарушают правила дорожного движения. Могут не пропускать или подрезать, парковаться на выделенных полосах. Из-за этого бывают проблемы, в том числе и ДТП», – рассказал Владимир Соловьев.

Выделенные полосы ввели временно по четырем маршрутам: Савушкина от ул. Латышева до ул. Академика Королева; Свердлова от ул. Победы до ул. Адмиралтейская с организацией одностороннего движения в сторону ул. Адмиралтейская; Адмиралтейская от ул. Анри Барбюса до ул. Набережная Приволжского затона; Соликамская от ул. Березовой до ул. Староверова.

Транспортный эксперимент завершится 10 августа. По его итогам будет ясно, какими инструментами нужно пользоваться для улучшения работы общественного транспорта.