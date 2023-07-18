"ЕР" выдвинула Олега Гербера на пост спикера челябинского ЗСО

"Единая Россия" утвердила Олега Гербера кандидатом от партии на пост председателя Законодательного собрания Челябинской области. Соответствующее решение было принято на конференции регионального отделения "ЕР".

Гербер набрал 167 голосов, ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев – пять.

Напомним, 15 июня депутаты досрочно прекратили полномочия спикера и депутата ЗСО Александра Лазарева. Такое решение принято в связи с переходом Лазарева на другую работу. Губернатор Алексей Текслер предложил ему занять должность своего заместителя. Выполнение функций председателя ЗСО возложили на заместителей председателя областного парламента Олега Гербера и Павла Киселева. Они будут исполнять обязанности до избрания нового спикера.