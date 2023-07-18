Грозы, ливни и град с ветром. Непогода не спешит покидать Средний Урал

Установившаяся на Среднем Урале непогода пока не спешит покидать регион.

По данным синоптиков, в эту среду, 19 июля, местами в Свердловской области ожидаются грозы, ливни и град. Также прогнозируется сильный ветер – до 17 метров в секунду.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, свердловчанам следует быть бдительными и соблюдать меры безопасности. На время непогоды в ведомстве рекомендуют отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Также из-за сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки.

"Если на улице вас застал град, найдите укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой)", - советуют спасатели.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи уральцы могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС – 101 или единому номеру вызова экстренных служб – 112.

Напомним, что сегодня, 18 июля, синоптики также предупреждали свердловчан о сильных дождях.