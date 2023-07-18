Число госпитализированных из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 158

Число госпитализированных из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 158, за последние сутки в больницу поступили еще два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

На 7 июля было известно о 55 погибших (только в Херсонской области) после прорыва станции. Тела умерших находили практически ежедневно.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел 6 июня. Москва и Киев обменялись обвинениями в умышленном подрыве станции, между тем, ряд экспертов и СМИ высказывали предположение о том, что плотина могла обрушиться из-за прежних ударов, а не из-за какого-то события непосредственно 6 июня.

Прорыв плотины привел к полному затоплению Новой Каховки и еще ряда населенных пунктов ниже по течению Днепра, в том числе пригородов Херсона. В то же время уровень воды в Каховском водохранилище критически упал. Из водохранилища питаются водой несколько крупных городов, также из него поступала вода в Северо-Крымский канал.