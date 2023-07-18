Украина предложила Турции возобновить "зерновую сделку" без участия России

Украина предложила Турции возобновить "зерновую сделку" без участия России, передает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в Анкаре. Он добавил, что такая возможность сейчас обсуждается с ООН – еще одним участником "черноморской инициативы". Окончательного решения пока нет.

Накануне Москва объявила о выходе из "зерновой сделки". В Кремле считают, что условия сделки не выполнялись. Министерство иностранных дел России заявило о закрытии гуманитарного коридора в Черном море и отзыве гарантий безопасности для судов в северо-западной части акватории моря. Пока не известно, как Украина собирается гарантировать безопасность движения сухогрузов с зерном в таких условиях, если сделка будет продолжена.