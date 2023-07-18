Мосты через реку Онот, пострадавшие в результате паводка в Черемховском районе восстанавливают

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин в рамках рабочей поездки в Черемховский район осмотрели мост через реку Онот, который был разрушен паводком 5 и 6 июля. В ней приняли участие мэр района Сергей Марач и председатель думы Любовь Козлова.

Разрушенную часть моста восстановили, однако требуется капитальный ремонт второго моста, который находится в аварийном состоянии. Вода размыла опоры. Для проведения работ необходима тяжелая техника, которую можно доставить только при понижении уровня воды или зимой – по льду. Мосты обеспечивают доступ в центральную часть поселка 84 жителей, в том числе 10 детей.

Спикер регионального парламента Александр Ведерников напомнил, что по инициативе депутатов на июньской сессии ЗакСобрания был принят закон, который позволяет компенсировать убытки населения от чрезвычайных ситуаций природного характера.

«Мы очень долго работали над проектом этого закона, чтобы максимально восстановить права жителей Иркутской области и избежать индивидуального подхода к компенсациям потерянного из-за стихии урожая, покосов, скота и так далее. Этот документ устанавливает равный доступ к получению выплат», - сказал председатель ЗакСобрания. Александр Ведерников отметил, что действие закона распространяется на чрезвычайные ситуации, возникшие с 1 января 2022 года.

Парламентарии посетили ряд социальных объектов. В школе села Онот обучается 139 детей, в этом году 12 человек пойдут в первый класс. Сейчас в здании идет косметический ремонт, уже заменили окна в учительской и нескольких классах, к началу нового учебного года заменят электропроводку, деньги на эти цели выделила районная администрация. В планах учреждения провести капремонт полов и стен, благоустроить прилегающую территорию. Капитальный ремонт необходим и зданию детского сада. На первом этаже расположены младшая и старшая группы, музыкальный зал, зал для реквизита, мини-музей. Второй этаж планируют восстановить и передать начальной школе. Депутаты осмотрели клуб и библиотеку села Онот.

Также парламентарии посетили фельдшерско-акушерский пункт, который построили в 2021 году. Медикам необходим новый автомобиль для доставки сложных пациентов в Черемхово. Из-за плохого состояния дороги машина часто ломается и простаивает. Александр Ведерников отметил, что медицинские автомобили нужны во все таёжные поселки Черемховского района.