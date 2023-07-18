В Екатеринбурге перекроют улицы из-за Международного фестиваля университетского спорта

В связи с проведением Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге почти на 2 недели будут перекрыты сразу несколько улиц. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии за подписью и. о. главы города Игоря Сутягина.

Начиная с 00.00 14 августа до 23.59 2 сентября автомобильное движение будет закрыто:

по Экспо-бульвару, от въезда на территорию Международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо" до бульвара Новосинарского;

по бульвару Новосинарскому, от Экспо-бульвара до улицы Универсиады;

по улице 100-летия УрФУ, от бульвара Новосинарского до Экспо-бульвара;

по улице Универсиады, от Экспо-бульвара до бульвара Новосинарского.

Это лишь одно из ограничений. Список всех перекрытий опубликован на сайте мэрии. Часть улиц закроют до сентября, другие будут открыты уже в конце августа.

Напомним, проведение Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге запланировано на 19-31 августа. Фестиваль стал альтернативой "Универсиады", которую пришлось перенести из-за внешнеполитической обстановки. Соревнования с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ состоятся по 14 видам спорта - всего в них примут участие представители 30 стран.

Накануне в продажу поступили билеты на Международный фестиваль университетского спорта. Их стоимость начинается от 80 рублей.